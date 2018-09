Diego Costa, attaccante dell'Atletico Madrid, torna a parlare di Antonio Conte, manager del Chelsea con il quale l'amore non è mai sbocciato: prima la stagione del titolo, poi quella in cui viene messo fuori rosa. E oggi, il centravanti dei Colchoneros parla dell'italiano a Marca: "Un periodo sicuramente brutto, ma non per colpa mia anche se la gente diceva tante cose. Il tempo mette tutto a posto, guardate ora Conte dov’è, guardate che fine ha fatto. La sua storia con il Chelsea è finita per il suo modo di fare, dopo aver fatto di tutto per vincere il campionato mi mandò un messaggio per dirmi che non mi voleva più, facendomi allenare con la seconda squadra".



SU SIMEONE - "Lui è diverso da Conte, è un allenatore diretto. Volevo solo tornare all’Atletico, altrimenti sarei tornato in Brasile con la mia famiglia".