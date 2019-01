Mentre i suoi compagni di squadra si sono ritrovati stamattina nel centro sportivo dell'Atletico Madrid per iniziare la preparazione dopo la sosta natalizia, Diego Costa sta trascorrendo le ultime ore in Brasile prima di fare il suo ritorno in Spagna. Nel suo paese natale, il prossimo avversario della Juventus negli ottavi di Champions League ha avviato il percorso fisioterapico per recuperare in tempo utile per la doppia sfida con i bianconeri dal problema al piede che lo ha costretto all'operazione.



Nel frattempo, hanno fatto il giro del web le immagini pubblicate sulla sua pagina Instagram, nelle quali si vede lo scherzo che Diego Costa ha giocato al fratello Jair la mattina del 1° gennaio, dopo i festeggiamenti per l'ultimo dell'anno. L'attaccante della nazionale spagnola ha scelto un modo sicuramente singolare di svegliare il malcapitato, facendo esplodere alcuni petardi all'interno di una pentola sul letto sul quale riposava il fratello. Spaventato a morte dagli scoppi e scatenando le risate del calciatore dell'Atletico, pronto a regalare ben altro tipo di botti in campo. La Juve è avvisata...