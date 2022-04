Una leggenda non si dimentica. José Mourinho ha sfruttato il weekend a Napoli per omaggiare al meglio la memoria di Diego Armando Maradona. Nella domenica di Pasqua, il tecnico portoghese è andato nei Quartieri Spagnoli per deporre un mazzo di fiori davanti al murale del 'Diez', un gesto che ha messo d'accordo tutti, avvicinando per qualche momento le tifoserie di Roma e Napoli. Oggi, prima della partita contro i giallorossi, Mou ha invece incontrato Diego Junior, il figlio del Pibe de Oro e di Cristina Sinagra. È stato proprio Diego Junior, 35enne, a rivelare l'incontro son un post su Instagram: "Ci siamo abbracciati ed emozionati ricordando papà. Josè Mourinho fu amico leale di Diego e dopo di Maradona, amico nel bene e nel male. Ti voglio bene proprio come tu ne hai voluto a papà".