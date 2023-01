Diego Lainez, dopo un ottimo mondiale under 20 nel 2019 era considerato uno dei talenti emergenti del calcio mondiale ed era stato prelevato dal Betis. Dopo una serie di prestiti, però, non è riuscito a imporsi nel calcio europeo e ora tornerà in Messico, al Tigres, lo ha confermato il suo futuro allenatore Diego Cocca in conferenza stampa.