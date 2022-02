DICCI LA TUA

È tutto pronto per una nuova puntata sul nostro canale Twitch, oggi saremo in diretta dalle 18.30 alle 20 con Andrea Sereni e con il direttore Stefano Agresti per rispondere a tutte le vostre domande. In attesa che finisca la 26ª giornata di campionato - stasera ci sono Cagliari-Napoli e Bologna-Spezia - analizzeremo insieme le gare già giocate.Tanti ospiti, il primo, con cui ci avvicineremo alla partita dela Cagliari: se Spalletti vince vola in vetta alla classifica. E poi ancora lache si prepara alla trasferta in Champions contro ilcon il nostro inviato Nicola Balice. E poi l'Atalanta che si ferma in campionato e polemizza con gli arbitri, l'Inter che perde con il Sassuolo, il Milan che si ferma con la Salernitana. Ne parleremo con gli inviati Marina Belotti e Daniele Longo, con cui faremo un lungo focus sul calciomercato. Appuntamento da non perdere! VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO CANALE TWITCH ( QUI IL LINK ), ISCRIVITI EIN CHAT O QUI SUL SITO NELLA SEZIONE COMMENTI. LEGGEREMO TUTTI I VOSTRI POST IN DIRETTA.