Dietro all'affare Zaniolo. L'ex romanista in Turchia ha ritrovato il sorriso, gioca e segna col Galatasaray e ha già detto di non essere arrivato solo per aspettare altre offerte: "Voglio vincere il campionato qui e giocare la Champions". Idee chiare, come la scelta fatta qualche mese fa quando ha deciso di lasciare la Roma e l'Italia.



Sul piatto in Turchia c'erano due offerte, che ha raccontato l'intermediario dell'operazione George Gardi in un'intervista rilasciata al quotidiano il Tempo: "Il Fenerbahçe aveva fatto la miglior offerta a livello economico, sia alla Roma che al giocatore, ma Nicolò voleva solo il Gala. E non ha mai avuto dubbi".