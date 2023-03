Nuova vita per Nicolò Zaniolo in Turchia e l'avventura al Galatasaray è iniziata negli migliore dei modi, perché dopo il gol in amichevole è arrivato anche quello all'esordio in campionato, decisivo per la vittoria contro il Kasimpasa. Ma oltre alle gioie sul campo ci sono anche quelle fuori dal rettangolo di gioco: c'è un nuovo amore per l'ex Roma?



A lanciare il gossip è stata la stampa turca, che parla di un nuovo flirt per Zaniolo. Lei è Burcu Ozberk, attrice classe 1989 celeberrima in Turchia per i ruoli al cinema e soprattutto in tv: per il ruolo di Nazlı Yılmaz nella serie Güneşin Kızları (2015-2016), per quello di Ayşe Özkayalı in Afili Aşk (2019-2020) e di Esra Erten nella serie televisiva Aşk Mantık İntikam (2021-2022).



Burcu Ozberk ha un grande seguito anche su Instagram, con 9.3 milioni di follower, e proprio la piattaforma social ha scatenato i rumors, perché l'attrice ha iniziato seguire Zaniolo e il giocatore del Galatasaray ha ricambiato il follow. Conoscenza virtuale, semplice simpatia o qualcosa di più? Intanto il gossip si scatena...