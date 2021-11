Possibili notizie positive per i tre magazzinieri licenziati dall'Inter. Oggi scatterebbe l'allontanamento di Davide Baccarini, Paolo di Francesco ed Emiliano Roman, che dopo il sostegno della Cigl hanno ricevuto quello della Curva Nord, ma la vicenda potrebbe arricchirsi di nuovi capitoli. Ai tre, tutti over 50, era stato un nuovo contratto, a tempo determinato e con salario ridotto nell'azienda esterna, soluzione non accettata dai tre: secondo Tuttosport, l'Inter potrebbe accogliere l'appello del sindacato e ricollocare i tre magazzinieri dentro l'azienda, scongiurando così anche un danno d'immagine per il club.