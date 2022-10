Organizzazione difensiva prima, poi tattica e sistema offensivo, a cui aggiungere la fantasia dei singoli. Ecco, su questa base e sul fatto che alla lunga siano le migliori difese a far la differenza in una stagione ricca di appuntamenti si fonda quindi la nuova Juve, quella che prova a ritrovarsi partita dopo partita, combattendo con le problematiche di una rosa spesso smarrita e persa nei suoi cronici errori. Ma la Juve, nonostante tutto, non ha smesso di cullare i sogni di rimonta, sicuramente per la zona Champions, con un occhio che guarda anche oltre.