Lucas Digne vuole lasciare il Barcellona. Come riporta il Mundo Deportivo, il terzino francese ha preso una decisione definitiva ed è alla ricerca di una nuova squadra. Le poche presenze con Valverde in panchina (20 in totale nella scorsa stagione) e la conseguente esclusione dai convocati di Deschamps per il Mondiale hanno fatto riflettere il giocatore, che adesso spinge per congedarsi dai blaugrana. Il suo nome è da tempo nella lista delle possibili occasioni per la Juventus in caso di partenza di Alex Sandro. Resta però un nodo da risolvere: il nuovo segretario tecnico del Barça Eric Abidal preferirebbe infatti trattenere Digne al Camp Nou e spera sempre di convincerlo a cambiare idea.