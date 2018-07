Il calcio, gli show in radio e i programmi sulle moto. E' una Diletta Leotta sempre più showgirl e conduttrice a tutto quella che si appresta a vivere una nuova esperienza lavorativa. La "sua" Serie B è passata da Sky a Perform e allora la bellissima conduttrice si è concessa a una nuova avventura nei Dating Show.



Dopo l’esordio cone il passaggio aper le due successive edizioni, ora è il turno dinuova conduttrice de, il dating showin onda in autunno su Sky. Per chi non l'avesse mai visto i protagonisti sono 5 contadini (uomini o donne, novità dell'ultima edizione) che aprono le porte delle loro fattorie e del loro cuore a altrettante single desiderosi di cambiare stile di vita e trovare l’amore. Per ora ecco Diletta nella nostra gallery.