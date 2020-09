Diletta Leotta ed Elodie, amiche e regine dell'estate. L'estate 2020, che termina domani, ha indubbiamente due vincitrici: la giornalista di Dazn e la cantante. Sia Diletta che Elodie, dalla fine del lockdown in avanti, sono state indiscusse protagoniste: in Tv, in radio e sui social. Per Diletta c'è stata la vetrina del campionato durante i mesi di giugno e luglio, e ora la ripresa da settembre, oltre alle notizie di gossip sulla fine della storia con King Toretto e sul presunto (e smentito) flirt con Ibrahimovic. Per Elodie, i successi delle hit Andromeda e Guaranà, e un cambio di look che ha mandato in visibilio i fan (dal biondo platino alle treccine rasta). Insieme, poi, proprio nei giorni finali dell'estate, in occasione della festa per il compleanno di Mahmood, Diletta ed Elodie sono state protagonista di uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire il web, per la bellezza delle protagoniste. Nella gallery, vediamo questa e altre foto della Leotta e di Elodie; voi chi preferite?



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI DILETTA ED ELODIE!