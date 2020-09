La stella del cinema hard Martina Smeraldi si racconta in una piccantissima intervista rilasciata a Barbara Costa per Dagospia. Fra i punti più interessanti, c'è quello che riguarda il rapporto con i numerosissimi fan. Non sei una dea inavvicinabile, le chiede la Costa. E Martina: "Affatto! A me piace interagire con le persone che mi seguono, mi piace conoscere i miei fan, e farci amicizia sul serio. Se li incontro non solo virtualmente? No, a me capita di incontrarli, bere qualcosa con loro, e parlarci "dal vivo". Alle persone non piace quando rimani solo una figura che vedono dietro uno schermo. Credo sia questa la mia arma vincente". Originaria di Cagliari, 20enne, la Smeraldi è una delle star emergenti del cinema per adulti: per chi ancora non la conoscesse, è consigliata una visita alla nostra gallery.



