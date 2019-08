28 anni e non sentirli, anzi goderseli più e meglio dei 18. L'estate di Diletta Leotta sembra non avere fine e nella notte di ieri, nella sua terra, la bellissima conduttrice di Dazn ha scelto di festeggiare in piscina con gli amici più cari e il suo nuovo fidanzato Daniele Scardina Toretto il suo compleanno.



Fra bagni in costume in piscina, la torta galleggiante, gli spettacoli musicali, il party per il passaggio dai 27 ai 28 anni della splendida Diletta è stato senza freni. Come le stories immancabili pubblicate sul proprio profilo instagram (che vi mostriamo nella nostra gallery) in cui sfoggia un fisico da top model. Bella e brava! Auguri!