Si chiama Virginie Caprice e nel suo passato ci sono tante esperienze che hanno fatto sognare ed esaltare i fan di tutta la Francia. Madre tedesca e padre francese é un mix letale di bellezza e fascino che la fa sfondare in gioventù sia nel mondo del porno sia in quello dei locali osé. Poi il cambio di direzione e l'avvicinamento al mondo del pallone. Prima il tifo per il PSG e poi i pronostici sexy sul web sempre non nascondendo un corpo da urlo e non limitando le provocazioni. Un po' come l'ultima, che ha fatto scalpore anche in Italia. Ve la siete persa? Ecco le sue foto nella nostra gallery.