La conduttrice di Dazn Diletta Leotta non è mai stata così felice, assicura chi la conosce. Il settimanale Oggi la immortala a passeggio per Milano insieme al compagno Loris Sven Karius. La coppia, che si è formata su Instagram (tramite like reciproci) mostra una tale e fluida naturalezza, che viene difficile tenersi questa profezia: durerà.



Parola anche del paparazzo che li ha seguiti, si legge su Oggi: "Lei non è mai stata così felice di mostrare un fidanzato".



C’è solo un’ombra, sull’idillio, dice sempre Oggi. Karius ha un cagnolino cui è affezionatissimo: Bansky. Andrà d’accordo con Lillo, il volpino di Diletta?



