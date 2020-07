Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha lanciato la "bomba" su Instagram, anticipando una rivelazione esclusiva del suo settimanale: la showgirl Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina si sarebbero lasciati. Per il momento non hanno ufficializzato la fine della storia, ma sui social non si vedono insieme da qualche tempo: gli ultimi scatti insieme risalgono a un mese fa. I due avevano iniziato a frequentarsi lo scorso anno, si erano conosciuti grazie a Gue Pequeno. Ora la rottura? A queste nuove chiacchiere King Toretto ha voluto rispondere nelle sue Instagram Stories con una smentita eloquente "Bla bla bla".