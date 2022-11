Diletta Leotta e Loris Karius fanno sul serio e si stanno godendo le vacanze insieme a Miami. La bellissima conduttrice di Dazn ormai non si nasconde più e per i paparazzi è un gioco da ragazzi immortalarla mentre si spoglia in spiaggia accanto al nuovo fidanzato .Fisico da urlo per la coppia dell'inverno. Ecco gli scatti rubati nella nostra gallery.