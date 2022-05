Di giallo vestita con top e leggins super aderenti, Diletta Leotta complice il viaggio in Costiera Amalfitana per la sua intervista a Franck Ribery si è concessa una giornata di relax immersa nella natura selvaggia. Ecco le sue foto e video nella nostra gallery, mentre si districa fra la fitta vegetazione costiera, con chioma leonina e, come sempre, super sexy.