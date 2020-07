Tra scatti al mare o in piscina in costume e calci al pallone per Diletta Leotta. La ​giornalista su Instagram si è messa in luce con un look estivo, un vestitino bianco con inserti blu e rossi. E qualche calcio al pallone, in attesa di Lazio-Cagliari, in programma stasera su DAZN.



San Siro illuminato anche dalla splendida Diletta: eccola nella nostra gallery!