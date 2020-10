La sagoma del Resegone che domina su Lecco è già andata a dormire da un paio d'ore. Siamo nella parte alta della città, e Lecco Alta è anche il nome della squadra di cui siamo ospiti. Il calore estivo e le luci del tramonto che si specchiano nel lago sono già un ricordo: c'è una leggera aria, il cielo è profondamente scuro. Se non fosse per quattro lampioni che emanano un timido fascio di luce, utile a illuminare quanto basta un campo a undici. Le linee laterali si vedono a malapena, in porta non ci sono le reti ma solo pali e traverse. Poco male, perché l'essenziale - un pallone e una ventina di ragazzi - c'è.. Qui, in estate, non ci sono (stati) contratti tv da onorare o sponsor da accontentare. C'è solo l'amore di questi ragazzi per lo stare insieme e giocare a pallone.Appena arriviamo al campo, rigorosamente muniti di mascherina, veniamo fermati:. Gli spogliatoi sono chiusi, i ragazzi si cambiano, distanziati, sul muretto dietro una delle due porte. Gli spazi al chiuso non possono garantire il distanziamento sociale: i giocatori arrivano già in pantaloncini e maglietta, mettono gli scarpini al volo e sono pronti per giocare. Solo un attimo prima dell'ingresso in campo viene tolta la mascherina,. C'è chi parla di lavoro, chi della giornata appena trascorsa. E poi c'è il calcio, dai preliminari di Europa League del Milan ("sono partite inutili!") al fantacalcio, tra consigli per l'asta e coraggiose previsioni.Il resto dell'allenamento segue linee canoniche, tra esercizi e corse.. Fino al fischio dell'allenatore: sono quasi le 23, i lampioni sono pronti a spegnersi. Niente doccia al campo, il protocollo parla chiaro: possono essere utilizzate "solo se singole (fisicamente separate una dall’altra da pareti o altre barriere separatorie “antirespiro”) o se distanziate di almeno un metro una dall’altra; in alternativa, in maniera sfalsata (una sì e una no)".Scenario simile in un campetto della zona. Questa volta spazio al calcio giovanile, i bambini in campo hanno tra gli 8 e 9 anni. Compiliamo l'autocertificazione e osserviamo: i bimbi si cambiano separati.. Si allacciano gli scarpini, si sistemano velocemente i vestiti e via di corsa in campo, pronti a correre e inseguire il pallone.Da Lecco a Milano, dove la situazione è simile. Siamo in zona Bicocca, il campo sportivo è quello dell', società legata alla parrocchia di Sant'Angela Merici di Via Cagliero. Il modus operandi è lo stesso: agli atleti - muniti di mascherina e di autocertificazione anti-Covid - viene provata la febbre prima di entrare in campo. Gli spogliatoi inagibili obbligano i ragazzi a cambiarsi a bordo campo:. No, a differenza di altre volte non possiamo dire che si tratta di piccole e semplici regole. Sono accorgimenti rigidi, utili però per tornare a sorridere dietro il pallone che tanto amiamo. Anche e soprattutto negli oratori, nei campetti di provincia, nei campionati giovanili.