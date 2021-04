"​Non ha fatto un buon campionato, ha fatto un grandissimo campionato". Firmato, Ivan, uno che non è mai troppo generoso in tema di complimenti e, quando deve bastonare i suoi giocatori, lo fa. Ma su Federiconon poteva che esprimersi così, vista l'annata che sta vivendo l'esterno sinistro. A confermare le parole dell'allenatore del Verona sono infatti i numeri: Dimarco è infatti, al pari di Luke Shaw del Manchester United,, cinque in più di un mostro come Alexander-Arnold. E ancoraE propio l'esterno marocchino sarà il suo avversario diretto di domani, nella sfida tra Hellas e nerazzurri. Una gara dal sapore speciale per Dimarco, cresciuto tra Interello e la Pinetina e autore di un gol fantastico a San Siro quando giocava nel Parma, ancora legato al club della famiglia Zhang:. Di dubbi sul valore di Federico non ce ne sono, ma il presidente Setti e il ds D'Amico sono al lavoro per cercare di ottenere unopattuita la scorsa estate. Un obiettivo difficile da centrare, che comunque non assicurerebbe la permanenza di Dimarco a Verona.e gli sviluppi della situazione tra Hellas e Inter, pronti a farsi avanti al momento giusto., per cui la prossima sarà un'estate di cambiamenti, a partire dalla panchina - tra i nomi valutati per il post Gattuso c'è anche quello dello stesso Juric - per proseguire sul campo. E così un profilo come quello di Dimarco, giovane e di qualità, rientra perfettamente nella tipologia di investimenti che piacciono al presidente De Laurentiis. Tra Verona e Inter, con sullo sfondo il Napoli e non solo: Federico si prepara a vivere una domenica speciale, per proseguire il suo grandissimo campionato.