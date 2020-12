A testa alta, sempre. Un passo falso come quello di stasera contro una grande squadra come l’Inter non cancella un pieno di soddisfazioni conquistate sul campo. Continuiamo a lottare e a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi.

Federico, esterno deled ex, commenta la partita persa 2-1 dagli scaligeri contro i nerazzurri con un post su Twitter: "A testa alta, sempre. Un passo falso come quello di stasera contro una grande squadra come l’Inter non cancella un pieno di soddisfazioni conquistate sul campo. Continuiamo a lottare e a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi".