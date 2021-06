Nell'Hellas Verona di Ivan Juric è esploso, mettendosi in luce sia come terzino sinistro nel 3-4-2-1 sia che come terzo di difesa, ora Federico Dimarco ha l'occasione di conquistare anche Simone Inzaghi e, di conseguenza, la permanenza nell'Inter.



Sul terzino il pressing del Torino resta però forte, Ivan Juric continua infatti a coccolare il desiderio di tornare ad allenare il giocatore anche sotto la Mole e spera di riuscire a convincere Dimarco a trasferirsi in granata. Per questo motivo il dt Davide Vagnati sta ora prendendo tempo prima di intavolare delle trattative per altri terzini sinistri.