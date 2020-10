Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ex Brescia e Inter, parla a Uefa.com, rivelando la sua voglia di smettere un anno fa: "Trovo le mie motivazioni nella passione per il calcio. Ho provato a smettere l'anno scorso dopo aver lavorato senza sosta per 50 anni, ma non ce l'ho fatta. Mi sono detto che potevo dare ancora tanto, soprattutto ai giovani e sono felice di essere di nuovo al lavoro. Ciò che mi spinge a continuare è la passione. Cerco di capire le persone e di rispettare le differenze culturali, sia nel calcio che nella vita. Aver allenato in tutto il mondo come ho fatto io ti permette di confrontarti con persone e culture diverse. Impari a capire che non è solo il calcio a contare".