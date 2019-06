La finale che assegna lo scudetto del basket italiano sta generando tantissime emozioni. Serie tiratissima quella fra Venezia e Sarrari, che al momento sono sul 3-3, in attesa della settima a decisiva partita in casa dei veneti. Spettacolo nello spettacolo, le conferenze di Gianmarco Pozzecco, ex cestista della Nazionale e attuale coach dei sardi.



Dopo gara 5, persa a Venezia, Pozzecco aveva tenuto una conferenza stampa show, scandita dallo slogan: "Io non piango, chi piange vada aff......!". Poi, dopo gara 6 vinta in casa i toni sono stati diversi: "Questi ragazzi si meritavano di non perdere in casa di fronte alla Sardegna. Non se lo meritavano e hanno fatto di tutto per ciò che non accadesse, lo ha fatto la gente in modo estremamente appassionato e civile. Dobbiamo essere tutti orgogliosi, io mi reputo un uomo felice perché sono capitato in un’isola fantastica".



"La gente mi ferma per strada e mi ringrazia, ma in realtà sono io che devo ringraziare tutti loro. Una finale bellissima, che vedrà un vincitore ma lo sconfitto dovrà essere altrettanto orgoglioso; nello sport la cosa più bella è vincere ma non è la più importante” – continua Pozzecco, come si legge nelle dichiarazioni a cura dell'Ufficio Stampa Dinamo Banco di Sardegna -. Noi abbiamo già vinto tutti insieme; poi, se dovessimo riuscire a mettere la ciliegina sulla torta, è logico che l’Isola esploderà. Ma lo farà comunque; quando torneremo a casa in Sardegna ci accoglieranno in ogni caso trionfanti. C’era una cosa che mi faceva soffrire, non l’ho detto ai ragazzi per non mettere pressione, ma io volevo stare ancora due giorni con loro".



NELLA GALLERY I VIDEO DI EUROSPORT.IT CON LA CONFERENZA SHOW DI POZZECCO