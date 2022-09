Al termine della gara che la sua Dinamo Zagabria ha perso con il Milan, Ante Cacic, allenatore dei croati, ha parlato in conferenza stampa.



"Quando perdi non puoi essere soddisfatto, ma abbiamo comunque fatto una buona partita. Poi quel rigore ha tolto l'equilibrio al match, poi è arrivato il 2-0 ma abbiamo avuto la forza di riprendere il match".



MILAN - "Faccio i complimenti al Milan per la partita comunque. Volevamo giocare più aperti, ma il Milan non ce lo ha permesso. Ma ci sta, è una squadra forte, la squadra campione d'Italia e non era semplice affrontarla a viso aperto. È una squadra compatta, veloce, ha una fascia sinistra velocissima e un attacco forte, con Giroud che cerca sempre la profondità. È difficile controllare i suoi singoli, come Leao per esempio, siamo riusciti a limitarlo almeno in parte ma questo la dice lunga sulla qualità del Milan. Lui farà una grande carriera".



GRUPPO - “Nel gruppo non siamo noi i favoriti... Ci giocheremo comunque le nostre possibilità, io comunque resto felice della prestazione dei miei ragazzi, sono orgoglioso perché anche sul 2-0 ci hanno provato. Chiaramente Milan e Chelsea sono favorite, ma nel calcio fortunatamente non sempre vince il più forte".