Dinamo Zagabria-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata nella fase a gironi di Champions League. I rossoneri cercano il bis della vittoria a San Siro per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale.



LE ULTIME - Pioli deve ancora fare a meno degli infortunati Calabria, Dest, Florenzi e Saelemaekers. L'unico dubbio di formazione è sulla trequarti, dove De Ketelaere è in ballottaggio con Krunic, mentre Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina.



PROBABILI FORMAZIONI



DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Spikic, Baturina, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All. Cacic.



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.



Arbitro: Marciniak (Polonia), Frankowski al Var.