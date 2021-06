Dino Baggio, ex centrocampista di Juventus e Inter tra le altre, parla a la Gazzetta dello Sport del suo passaggio al Parma dai bianconeri prima del Mondiale '94, parlando del suo caso in comparazione a quello di Donnarumma: "Sa da tempo che si sarebbe arrivati a questo, per uno come lui non si arriva così vicini alla scadenza. Io volevo solo pensare al Mondiale, ma venne Moggi a New York, mi misero con le spalle al muro: ‘O vai o fai due anni di tribuna’. Andai. Donnarumma sa già che c’è una soluzione sicura".