L'allenaotre del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana.



CRESCITA - "Il difficile arriva adesso, perchè confermarsi è sempre più difficile. Siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato, ma dopo la sosta è sempre un punto interrogativo. Avrei preferito giocare, non solo per come è finita la partita a Torino, ma per come le stavamo interpretando, anche con l'Udinese lo abbiamo fatto, per tanti motivi avrei preferito giocare.



SALERNITANA - "Quindi, vogliamo dare continuità ma non sarà semplice, perchè troveremo una Salernitana che sta facendo bene e che rispetto alla scorsa stagione si è rinforzata".



NAZIONALI - "I nazionali? LI ho trovati bene, è stato importante per Ayhan e Obiang aver giocato, qualcuno ha giocato meno ma il livello è alto, fa parte delle Nazionali questo".



BERARDI E TRAORE - "Gli indisponibili? Erlic ha recuperato, sugli altri Berardi e Traoré dobbiamo ancora attendere, stanno lavorando ma non saranno disponibili".



ALVAREZ – “Sta crescendo e la dimostrazione è che contro il Torino prima ancora del gol era stato determinante. Potrebbe darsi che il minutaggio aumenti o che cominci titolare o che a breve giochi insieme a Pinamonti”.



PINAMONTI – “Riesce a far sì che la squadra riesca a sviluppare gioco nonostante sia marcato a uomo in ogni partita. Penso che lui possa solo crescere, sta facendo bene poi ovvio che dagli attaccanti ci si aspetti i gol. Dobbiamo aiutarlo. Ha caratteristiche diverse da Scamacca”.