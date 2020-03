Atalanta-Valencia giocata a San Siro ha contribuito in maniera importante alla diffusione del coronavirus. Lo assicura Luca Lorini, Direttore Rianimazione dell'Ospedale Giovanni XIII di Bergamo: "Sono certo che 40.000 persone che si abbracciano e si baciano mentre sono a un centimetro l'uno dall'altro, quattro volte perché l'Atalanta ha segnato quattro gol, è stato un acceleratore pazzesco del contagio - riporta Associated Press - Ora siamo in guerra. Quando sarà finita, vedremo quante delle 40.000 persone andate alla partita sono diventate infette. Ora, abbiamo altre priorità"