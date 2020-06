Amazon ha annunciato che nel Regno Unito trasmetterà gratis su Prime Video e sul canale streaming Twitch le ultime quattro partite di Premier League di cui detiene i diritti televisivi: Crystal Palace-Burnley (29 giugno), Everton-Southampton (6 luglio), Watford-Newcastle (11 luglio) più un altro incontro ancora da stabilire a seconda del calendario.



Sempre in Gran Bretagna, Sky Sports UK intende trasmettere 25 delle 64 partite rimanenti in chiaro su Pick Channel e la BBC farà altrettanto con altre 4 gare, invece BT Sport non si è ancora espressa in merito.