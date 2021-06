Come si legge sul Corriere della Sera, l’Uefa e BeIn Sports hanno rinnovato l’accordo per i diritti tv in Medio Oriente per 500 milioni di euro. BeIn Sports fa parte di BeIn Media Group, società del presidente del Psg Al-Khelaifi. Il club presieduto da Al-Khelaifi intanto, fra rinnovi di contratto e obiettivi di mercato, non si sta facendo mancare nulla, dal rinnovo di Keylor Navas a Donnarumma, fino a Wijnaldum.