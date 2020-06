Laè ufficialmente ripartita, ma porta già con sé incredibili dubbi sul proprio futuro. Non tanto per questa o per la prossima stagione,Il lockdown e lo stop legato al coronavirus ci hanno insegnato come la questionesia non solo centrale, bensì fondamentale per i bilanci di tutti i club, nessuno escluso.Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, infatti,Innanzitutto c'è un problema di fondo con il bando-gare: se fosse pubblicato oggi Sky non potrebbe partecipare dato che chi ha contenziosi legali in atto con la Lega è escluso dai bandi eper il pagamento dell'ultima tranche di questa stagione. In secondo luogoe, di fatto, sta facendo virare la tv satellitare verso un'offerta incredibilmente al ribasso. E proprio sull'on demand si verificherà la battaglia più seria con l'apertura della Lega Calcio a nuovi investitori.Pensando ad una, ma anche senza Sky (data l'offerta al ribasso), la Lega Serie A si sta predisponendo ad ascoltare diverse offerte arrivate da fondi di investimento esteri come. L'obiettivo è centrare l'incasso di almeno un miliardo di euro necessario a mandare avanti il carrozzone del calcio italiano. Secondo il Sole 24 Ore servirà costituire una nuova società in cui incamerare i diritti tv che sarà acquistata, all'inizio con quota di minoranza, dai fondi.Non c'è accordo, anche perché tanti sono i presidenti che stanno storcendo il naso davanti a questa proposta. In particolare, riporta il Fatto Quotidiano c'è un problema sottolineato da più parti sul conflitto di interessi legato la presidente del Milan,. Lui fa infatti parte della banca d'affariche è l'advisor di Cvc. Non l'unico problema presente in questa trattativa dato che fu proprio Scaroni a suggerirecome Presidente di Lega. Infine lo studio legale che cura questa vicenda è lo, quello che curò la cessione del Milan a Yonghong Li. Nomi che ritornano e che non fanno sorridere tutta l'assemblea.