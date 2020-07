Nella Lega Serie A tiene sempre banco la questione dei diritti televisivi. Dopo il pranzo organizzato lunedì a Roma da De Laurentiis, ieri il Wanda Group ha iniziato a contattare alcuni club chiedendo un incontro per spiegare il programma che ha in mente se sarà scelto come partner per creare il canale della Lega.



Niente summit intorno a una tavola imbandita, ma una serie di meeting individuali per preparare il terreno e fare poi la mossa decisiva. Il colosso cinese, che è sostenuto da Lotito e che ha come manager di riferimento in Italia Bogarelli, ha elaborato un progetto ambizioso sul modello di quello portato avanti (prima del naufragio) dagli spagnoli di Media Pro: entrerà in ballo se, come tutto lascia pensare, nel bando autunnale per i diritti tv 2021-24 non saranno raggiunti gli importi minimi fissati dalla Lega.



Sullo sfondo c'è poi la linea del presidente Dal Pino che prevede l'ingresso di un fondo con una percentuale azionaria di minoranza in una media company che deterrebbe i diritti tv del prossimo decennio. Sempre secondo il Corriere dello Sport, nelle prossime 48 ore dovranno arrivare le offerte vincolanti dei fondi intenzionati a entrare nell'operazione: oltre a Cvc ci sono anche Bain Capitan, Apollo e Advent International. Giovedì 30 luglio in Lega a Milano è in programma l'assemblea per l'eventuale scelta del fondo.