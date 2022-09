Una cifra pronta a generare una nuova spaccatura nella, perché laè tornata ad aprire ai fondi di investimento e a stretto giro riceverà un’offerta dal fondo. Una trattativa che. come riportato da Repubblica, si intreccia con il nuovo bando dei diritti tv, suscitando non poche discussioni.I diritti tv rappresentano la maggior parte dei dei ricavi in Serie, l’ossigeno che tiene in piedi un sistema in sofferenza soprattutto nell'ultimo periodo.Relativamente al triennio 2021-24, hanno garantito 927 milioni ai club: una cifra importante, con la consapevolezza che nel triennio 2024-27 sarà impossibile avvicinarsi a cifre così.- La Lega ha però un, che consiste nella creazione di un canale per vendere in proprio le partite agli spettatori, ottimizzando gli introiti., la garanzia richiesta dagli istituti di credito. E ciò potrebbe rappresentare un sistema non di poco conto per l'integrità di tutto il sistema.Per questo, la Lega Serie A cerca partner. Il presidente Casini ha aperto dialoghi con fondi di investimento. L'idea è al momento quella di sondare il terreno: tra i possibili interessati c'è Searchlight Capital, società di private equity. In questo caso, i vertici della Lega hanno già avviato le prime discussioni con gli interlocutori.Come spiegato nel dettaglio da Repubblica, l'idea dei fondi è quella di acquisire una partecipazione ai ricavi dellalavorando ovviamente per aumentarli nei prossimi anni. L’ipotesi è quella di un’acquisizione del 10% per una cifra di circa 2 miliardi di euro, senza una scadenza a breve o medio termine. I vantaggi per i club sarebbero legati all'aumento generale dei ricavi del campionato, che andrebbe a ritoccare in positivo i bilanci. Di riflesso, gli investitori chiederebbero di nominare un amministratore in Lega: cosa che porterebbe a una perdita di potere per alcuni presidenti dei club di A.