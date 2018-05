Giornata intensa perperchèfiume che si è tenuta oggi insi è discusso a lungo sia dei ruoli istituzionali, con la nomina ad interim di(già direttore generale) come nuovo amministratore delegato ()dell'organismo, sia dell'importante questione dei diritti tv.Secondo quanto raccolto dal'assemblea della Lega Calcio ha ribadito la propria fiducia nella scelta di Mediapro per la gestione dei diritti tv anche se non è passata per un solo voto (11 contro i 12 necessari) la risoluzione immediata del contratto con gli spagnoli.14 club su 17 hanno invece confermato che le garanzie presentata dall'azienda spagnola non sono sufficienti e infatti la Lega Calcio ha chiesto agli spagnoli un bonifico dacome prima rata del pagamento totale da oltre 1 miliardo di euro.Anche il commissario della Lega Calcio,ha ribadito la necessità di prendere una decisione in tempi brevi con Mediapro. In particolare Malagò ha confermato che la Serie A non può permettersi di attendere la decisione di tribunali e antitrust (