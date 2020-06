Il vincolo di esclusiva per trattare con il fondo Cvc è scaduto ieri, in realtà era già decaduto da un po’, da quando sui tavoli della Lega erano arrivate manifestazioni d’interesse di altri private equity, Bain ed Advent. Come scrive il Corriere della Sera nell’assemblea di martedì i presidenti saranno chiamati a esprimersi non solo sulla proposta più solida ma anche se sposare un modello di business differente rispetto a ora,La Lega serie A pensa di aver ottenuto l’effetto sperato: una gara al rialzo, ma adesso deve riscuotere.Il tema è caldo, da Cvc non arriverà una proposta migliorativa rispetto ai 2,2 miliardi per una quota fino al 20% della serie A. Gli ex padroni della F1 e attuali investitori nel rugby non intendono esporsi ulteriormente né rivelare altri dettagli alla concorrenza, il loro piano ha convinto alcuni grandi club fra i quali il Milan e una parte dei piccoli, anche perché avrebbe garantito la prima iniezione di liquidi entro l’estate.Già coppia fissa in diversi affari, i due fondi: dal sistema di pagamenti digitali Nexi, all’interesse per Telepass.La Lega non ha inviato a Rogoredo nuove lettere e continua ad attendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano. Sembra però che l'attesa sia destinata ad andare avanti ancora, magari per un paio di settimane.mentre i presidenti di A, ora sicuri di portare a termine il campionato, non vogliono concederlo perché non lo hanno accordato agli altri broadcaster. Per dare una scossa - scrive il Corriere dello Sport - serve un gesto forte ovvero lo sport al segnale a Rogoredo:o. In quella data la percentuale di partite concesse sarà uguale alla percentuale di gare pagate, l'83%.