La trattativa per i diritti tv entra nel vivo. La prossima settimana infatti il tema degli accordi per trasmettere la Serie A dal 2024 in avanti tornerà sul tavolo, visto che venerdì 6 ottobre andrà in scenaper cercare di trovare la quadra superando i 900 milioni di euro di incassi annui.il tempo massimo entro cui le società puntano a prendere una decisione. Come riporta Calcio e Finanza, sommando l’importo delle offerte dei tre broadcaster interessati,Sky ha messo sul tavolo 100-110 milioni, una cifra in aumento rispetto al triennio attuale. Mediaset è intorno a 60 milioni per una diretta in chiaro a giornata. DAZN, che avrebbe la parte più corposa, è invece arrivata a quota 700 milioni.ll lunedì successivo, poi, l’esito del nuovo giro di trattative verrà portato in assemblea dei club, che decideranno sul da farsi in base agli eventuali nuovi rialzi da parte delle emittenti rimaste in corsa. Nel caso in cui anche stavolta l’assemblea decida di non procedere con l’assegnazione - scrive Calcio e Finanza - è possibile che si vada verso lo stop alle trattative con i broadcaster,In caso di realizzazione, è previsto che il canale venga distribuito per dieci stagioni (fino al 30 giugno 2034) e che l’importo minimo garantito sia pari a 1,2 miliardi di euro, con un meccanismo di revenue share. Il canale sarebbe basato su un palinsesto che comprende dirette, differite, repliche e sintesi nonché immagini salienti e immagini correlate di tutti gli eventi delle competizioni e altri contenuti.. La programmazione cambia nel weekend, dove tra sabato e domenica le sfide di campionato monopolizzano il palinsesto.