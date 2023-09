Una bella sera di fine settembre, un centravanti argentino si alza dalla panchina e scrive la storia della Serie A. Il suo nome è Lautaro Martinez, gioca per l’Inter e lo chiamano il “Toro”. Ma potrebbero chiamarlo anche la belva, per come a un certo punto ha iniziato a sbranare la retroguardia granata. Primo e unico nella storia, finora mai nessun calciatore in Serie A era riuscito a realizzare un poker subentrando dalla panchina. L’ex Racing ci è riuscito in 27’, dal 17’ al 44’, dopo essere entrato al 10’ della ripresa.



Aveva bisogno di riposo, era chiaro già da San Sebastian. Gli sono bastati 45’ in panchina per ricaricare le batterie prendersi la testa della classifica cannonieri. Poker che arriva il giorno dopo le dichiarazioni del suo agente, che ieri ha riempito il cuore dei tifosi nerazzurri: “Gli ho portato delle proposte ma quando gli presento le offerte mi dice: . Parole al miele che suonano meglio di qualsiasi dichiarazione d’amore. Una serenata che il giorno dopo si è conclusa all’altare, con i 4 gol rifilati alla Salernitana e una nuova pagina di storia da aggiungere all’almanacco dell’Inter e della Serie A.