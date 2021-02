Oggi è in programma un'altra assemblea della Lega Serie A. All'ordine del giorno c'è ancora la cessione dei diritti televisivi del campionato per il triennio 2021-2024, anche se difficilmente la decisione definitiva verrà presa già in giornata.



In ogni caso Sky resta sfavorita rispetto a Dazn che, come si legge su La Repubblica, studia una partnership con Tim per convincere i club sull'efficienza tecnica del progetto che porterebbe tutte le partite su internet.