A inizio gennaio sarà pubblicato il bando per i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024. Dalle prime indiscrezioni, pare che la Lega si aspetti di ricavare oltre un miliardo di euro in totale. Una spiegazione più articolata arriva da Tuttosport: "Ieri l'assemblea della Lega ha approvato all'unanimità il contenuto di tre pacchetti: il primo per piattaforma (un network acquisterà tutto il campionato), il secondo misto (ci sarà una divisione delle partite simile a quella attuale tra Sky e Dazn), il terzo per intermediario (comprerà tutto una società che poi rivenderà a terzi)".