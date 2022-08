Manca solo la firma, ma la Serie A si avvia a non essere più un'esclusiva Timvision per quanto riguarda la condivisione del servizio Dazn, permettendo ad altri set top box di trasmettere le partite.



COSA MANCA - L'accordo dovrà adesso passare al vaglio del CdA Tim e poi servirà l'accordo con Sky, atteso in ogni caso prima del via del campionato fissato per il 13 agosto. In questo modo, l'icona di Dazn tornerà visibile sui decoder Sky Q del quale si potrà usufruire per la visione di tutte le gare del massimo campionato.