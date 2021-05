La stessa offerta economica, una diversa divisione. Sky ha presentato la nuova proposta per il pacchetto 2 dei diritti tv della Serie A 2021/2024, quello che garantisce la trasmissione in co-esclusiva con Dazn di tre gare a giornata (sabato sera, domenica alle 12.30, lunedì sera).



Dopo il rifiuto dell'assemblea alla prima offerta, la tv di Santa Giulia ha riorganizzato la distribuzione dei soldi. Nella prima proposta, infatti, Sky aveva messo sul piatto 75 milioni per la prima stagione, 87,5 per la seconda e 100 per la terza. Il nuovo scenario, invece, prevederebbe 85 milioni per la prima stagione, 87,5 per la seconda e 90 per la terza.