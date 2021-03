Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato di aver convocato per giovedì 4 marzo (prima convocazione alle 9.30, seconda alle 11.30) un'assemblea in videoconferenza. Tra i punti all'ordine del giorno anche le "trattative private per i diritti audiovisivi del campionato di Serie A - pacchetti dirette a pagamento per il territorio italiano stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024".