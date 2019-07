Nuovo capitolo nella vicenda dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024. In una nota ufficiale, la Lega di A conferma l'intenzione di realizzare un canale ufficiale e prosegue nella trattativa con Mediapro, dando mandato a Presidente e Amministratore Delegato di negoziare e definire l'accordo entro e non oltre il 30 settembre 2019.



Il comunicato della Lega:



"L'Assemblea della Lega Serie A, all'unanimità, intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021/2024, valuta positivamente l'ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai sensi dell'art. 13 della Legge Melandri) e delibera di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato di negoziare e di definire l'accordo contrattuale con Mediapro entro e non oltre il 30 settembre 2019 sulla base dell'offerta economica di cui alla proposta Mediapro del 26 luglio 2019".