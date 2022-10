. In questo nuovo crollo c'è un Maxquasi rassegnato, quasi incartato su se stesso e sulle tante-troppe assenze pesanti (, che sono fattore decisivo di questo avvio di stagione ma non l'unico. C'è un Dusanche per un'ora abbondante sembra lottare quasi da solo contro tutti, ai limiti dell'infortunio muscolare che spera di aver evitato appena in tempo. Ci sono quei giovani bravi e con le spalle leggere, che andrebbero forse semplicemente lanciati considerando che peggio di chi gioca al loro posto probabilmente non potrebbero fare: vedi Fabioe Matias, vedi l'ultimo arrivato Samuel-Junior.Perché gli altri (Cuadrado e Alex Sandro, Rugani e De Sciglio) erano comprimari o poco più.o, parentesi Milan permettendo. Anche in questa fase, di fatto, Bonucci gioca sempre o quasi. E va a fondo, sempre o quasi. Contro il Benfica è stato fatto a fettine, il gol del 4-1 è impietoso: sbaglia il passaggio, se la prendo con il mondo, scivola a vuoto e si tocca il piede mentre Rafa Silva fa festa. Poco dopo, la sostituzione.. Difesa a quattro o difesa a tre, a questo punto cambia pure poco. Bonucci non è più quello di prima, la Juve nemmeno.