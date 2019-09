, stella dellae della, ha disertato la premiazione del Fifa the Best, con Lionelche ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa stagione, battendo proprio. Pochi minuti dopo la premiazione al 10 del Barcellona, il portoghese si è palesato sui social.Divano, comodità e lettura, con il figlio,, sullo sfondo a fare i compiti. E una didascalia che rilancia già una nuova sfida: "Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che oggi è grande è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma puoi fare tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba".