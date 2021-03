La regina del palco di, nella prima serata del, è stata Matilda. L'attrice italiana ha duettato con Fiorello, scherzato, raccontato, tra poesia e bacio, citando Edmonde il, sciogliendo subita la tensione che quella scalinata porta con sé: "Ce l'ho fatta. Questo palco ti fa dimenticare tutte quelle cose che sai fare, anche quelle basiche, come produrre saliva".Vestita da Prada, incantevole, è la nuova stella del cinema italiano: da, a, con Hughe Nicole, dove appare completamente nuda, in tutta la sua sensualità. Così come su Instagram, dove appare senza filtri, nella sua bellezza. E che carattere. Chiedere a Hugh Grant... "L'ho bloccato su Whatsapp perché manda vocali di 4-5 minuti e poi sta nella chat con Sean Penn e Tarantino con cui non ho molto da dire".