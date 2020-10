“Non mi importa nulla di quello che dicono i medici.Loro mica hanno giocato a calcio.Loro mica lo sanno cosa vuol dire avere corso sul prato del Goodison Park.Loro mica lo sanno cosa vuol dire avere fatto centinaia di gol con la maglia dell’Everton Football Club.Io invece tutte queste cose le so benissimo.E so che certe sensazioni puoi provarle solo se le hai vissute direttamente.Era il marzo del 1925 quando mio padre mi disse che il Signor Thomas McIntosh, manager dell’Everton Football Club, mi avrebbe aspettato al Woodside Hotel per propormi di diventare un giocatore dei “Blues” e lasciare il Tranmere Rovers, dove avevo iniziato la mia carriera professionistica poco più di un anno prima.Quel giorno me le feci tutte di corsa quelle quasi tre miglia che separavano casa mia a Birkenhead da quell’Hotel.Giocare per l’Everton era il mio sogno.Non ne avevo altri dal giorno in cui mio padre mi portò per la prima volta al Goodison.Avevo otto anni all’epoca e l’Everton era la squadra più forte di tutta l’Inghilterra.Per tutti i dieci anni successivi non riuscivo a pensare ad altro.Desideravo un giorno essere lì, in mezzo a quel prato, davanti ai 30 mila tifosi in delirio che riempivano le tribune di quel magnifico stadio a segnare i gol che avrebbero portato tanti altri trofei nella bacheca del “mio” Everton.Ad ogni gol che segnavo nel Tranmere (e ne feci 27 in 30 partite) speravo ci fosse qualche osservatore dell’Everton in tribuna che potesse parlare di me a Mr. McIntosh.Le prime a farsi avanti furono Arsenal e Newcastle. Due autentici squadroni.Ma io non volevo né l’Arsenal né il Newcastle.Io volevo solo l’Non mi sono mai pentito di questa scelta.Mai.Neppure nel maggio del 1930 quando siamo retrocessi in Seconda Divisione.Si fecero avanti tutte le più grandi squadre del paese, convinte com’erano che “Dixie Dean non avrebbe mai accettato di giocare in Seconda Divisione”.… giravano voci che ci avevano provato anche quelli con la maglia rossa che giocavano dall’altra parte dello Stanley Park …Quanto si sbagliarono tutti !Lo dissi chiaro e tondo fin dall’inizio al nostro Boss.“Dica a tutti quegli avvoltoi che io da qua non mi muovo”.Rimanemmo in Second Division una sola stagione.E non poteva essere diversamente.Eravamo proprio una bella squadra.Con me c’erano Cliff Britton, Warney Cresswell e Tommy Johnson e sapevamo che il nostro posto era in First Division … ma neppure noi avremmo mai immaginato quello che sarebbe successo da lì a due anni scarsi dal nostro ritorno nella massima serie.Appena tornati in First Division vincemmo subito il campionato e l’anno dopo la FA CUP, il sogno di ogni calciatore.Fu davvero un giorno speciale.E per più di un motivo.Fu la prima volta che in una finale di Fa Cup i calciatori portavano un numero sulla schiena. Noi dell’Everton dal numero 1 al numero 11 mentre quelli del Manchester City, i nostri avversari quel giorno, dal 12 al 22 … però partendo dal portiere in ordine inverso !Vincemmo per tre reti a zero e fu una delle gioie più grandi della mia carriera.Segnai anche un gol, il secondo.Si alzò una palla a campanile nell’area piccola. Arrivai come un furia.Finimmo tutti in fondo alla rete. Il sottoscritto, il portiere del City Langford e, per fortuna, anche il pallone.Furono stagioni indimenticabili anche se sapevo che non potevano durare in eterno.Tutte le botte prese in quegli anni verso i trent’anni iniziarono a presentarmi il conto.Nel 1937 lasciai l’Everton.Diciamo meglio.Non ero più imprescindibile per il team.Lo accettai di buon grado.Dodici anni sono un sacco di tempo e ormai nessuno poteva più togliermi tutti i gol segnati, i trionfi e i meravigliosi ricordi di quel periodo.Giocai ancora per un paio d’anni.Ma non era più la stessa cosa.L’atmosfera del Goodison Park non l’avrei mai più respirata altrove.Ho avuto i miei acciacchi. Ora vado in giro in carrozzina e la mia gamba destra, quella che ha segnato almeno la metà dei miei gol, (gli altri li ho fatti di testa) non ce l’ho più.Me l’hanno dovuta amputare qualche anno fa.Ma la vita va avanti e oggi i miei figli mi accompagneranno al Goodison.Mi metterò in tribuna a godermi il derby contro “quelli con la maglia rossa” e chissà … magari qualcuno di quelli con la maglia blu farà un gran gol di testa e magari qualcun altro nel pubblico dirà “mamma mia che gol ! Gol così li faceva solo Dixie Dean …”Per loro, vederlo di persona, è dare un volto ad una autentica leggenda.Si gioca il derby tra l’Everton e gli storici rivali cittadini del Liverpool.Sono anni difficili per i “Toffees” che non solo faticano a tornare ai vertici del calcio inglese ma che devono anche sopportare lo strapotere dei “cugini”, che da ormai tre lustri sono invece il club più vincente d’Inghilterra e uno dei più forti di tutto il continente.di Bob Paisley. David Johnson e Phil Neal su rigore hanno portato sul due a zero il Liverpool e per il resto del match contengono senza troppo affanno gli attacchi dei Blues del manager Gordon Lee.A mezz’ora dalla fine l’Everton gioca la carta della disperazione. Dentro Peter Eastoe, un attaccante, al posto del mediano Nulty.E’ proprio Eastoe che ad una decina di minuti dal termine riapre il match.dove le sue gesta, nonostante le pochissime immagini a disposizione, verranno ricordate in eterno.Sarà su quel prato che verranno sparse le sue ceneri perché è proprio lì che è rimasto il cuore di Dixie Dean, il più grande centravanti inglese della storia.Fermo restando che Dean non amasse troppo questo soprannome (si firmava “Bill” e così veniva chiamato nella cerchia di amici e famigliari), con capelli nerissimi e una carnagione assai più scura di quella classica britannica che fin da ragazzo lo facevano assomigliare ad un abitante degli Stati del Sud degli USA che venivano appunto soprannominati “Dixie”.Le condizioni di Dean sono disperate. Per diversi giorni la sua vita è appesa ad un filo.Fratture al cranio, al volto e alla schiena.“Di sicuro c’è che con il calcio ha chiuso” questo l’impietosa sentenza dei medici.Nel novembre di quello stesso anno tornerà in campo, segnando un gol contro l’Arsenal (di testa !) e debuttando tre mesi dopo con la Nazionale inglese (segnando una doppietta al Galles),Chiuderà quella stagione con 36 reti in 36 incontri ufficiali.. Alla cervellotica scelta della Federazione di auto escludersi dalla principali competizioni calcistiche dell’epoca si aggiungono le scelte spesso strampalate del “Comitato” della Football Association inglese che in quel periodo propendeva in maniera sfacciata per calciatori appartenenti a club londinesi.Molto emblematico quanto accaduto al Dean durante la sua prima stagione da professionista al Tranmere Rovers. Durante un incontro contro l’Altrincham il giovane centravanti fu vittima di un’entrata assassina di un avversario che gli costò addirittura la perdita di un testicolo.Dean svenne dal dolore e quando si riprese c’era il medico della squadra che cercava di lenire il dolore in quella delicatissima zona.Le loro sfide erano proverbiali e dalla prestazione dei due dipendeva quasi sempre l’esito dei derby del Merseyside.A tal punto che tra i due diventò una vera e propria guerra psicologica.Il giorno prima di ogni derby Dean faceva recapitare al portiere dei “Reds” una confezione di aspirine.Con un biglietto.“So che senza di queste non riusciresti a chiudere occhio. Ci vediamo domani Elisha !”.Hitler non è ancora salito al potere ma la sua influenza sul popolo tedesco è conclamata. L’Everton devo giocare sei incontri in quindici giorni, non esattamente una passeggiata per una rosa composta da soli 17 calciatori e al termine di una estenuante stagione.Nella prima partita ad Hannover succede esattamente quanto affermato da Dean e compagni.Alla partita successiva a Dresda ad accogliere i giocatori inglesi ci sono addirittura von Ribbentrop e Hermann Göring.Si raccomandano alla squadra di rispettare le consegne e poi si vanno ad accomodare in tribuna.Non un solo membro dell’Everton obbedisce agli “ordini” impartiti da due delle più alte cariche del partito nazista.Sarà così per tutto il resto del tour.Dopo l’ultima partita a Colonia la squadra si trova in un locale a festeggiare la fine del tour e l’imminente ritorno a Liverpool.Ci sono un po’ di animi surriscaldati dall’alcol.Dean passerà una notte in cella e dovrà sborsare l’equivalente di quasi 14 sterline, una cifra importante per l’epoca.Ma non fu certo quella la cosa che diede più fastidio a Dean.“Fottuti nazis !” racconterà Dean di quell’episodio in cui si romperà due dita.“Per colpa loro non sono riuscito a tenere in mano le carte per due settimane !”.In una circostanza Dean dovette addirittura presentarsi in un’aula di tribunale per rispondere della presunta paternità di un figlio.Ovviamente Dean affermava di non conoscere neppure la signora in questione ma a convincere il giudice del contrario furono i movimenti con la testa del piccolo verso il ventre materno.“Guardi Dean” gli disse il giudice. “E’ il movimento identico a quello che fa lei quando colpisce il pallone di testa” affermò convinto il giudice tra lo sbigottimento generale.Che poi chiuse la questione dicendo “farò in modo che questa signora riceva due sterline e dieci scellini a settimana”.Meravigliosa la replica di Dixie Dean.“Bravo giudice ! Molto generoso il suo gesto ! A questo punto credo che qualche pennies alla Signora li donerò anch’io !” con gli astanti del tribunale piegati in due dalle risate.“Figliolo, so bene perché sei qui. Presto prenderai il mio posto ma sappi che fin quando sarò qui con te all’Everton farò tutto quello che posso per aiutarti”.Queste le parole di Dean al suo giovane e promettente compagno di squadra.Sarà di parola.Tommy Lawton diventerà il secondo miglior colpitore di testa della storia del calcio inglese …